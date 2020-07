Reino Unido adquire 90 milhões de doses de vacina contra Covid-19

REPRODUÇÃO G1 Ex-jogador de futebol americano, Philip Blanks salvou um bebê ao apanhá-lo no ar.





O ex-jogador de futebol americano, Philip Blanks, que atuava como recebedor, precisou utilizar novamente as habilidades esportivas aprendidas no time universitário sul da Califórnia para salvar um bebê. No dia 3 de julho, ocorria um incêndia em um prédio de Phoenix, no Arizona, onde Philip vive e viu a mãe desesperada presa com a criança em um dos andares mais altos do prédio tomado pelo fogo.

Leia também Assista a reação de um policial ao ver o tubarão avançar numa criança de ‘body’





O Philip andava pelo bairro onde vive um amigo, quando escutou os gritos e viu o incêndio partiu em disparada para tentar ajudar. “Tentei pegar meu tênis, mas não achei, e desci descalço três andares de escadas”, disse em entrevista ao Fantástico. Como os bombeiros ainda não tinham chegado ao local, pessoas deseperadas gritavam para a mãe da criança “jogar o bebê”.

Foi neste momento que Philip surgiu e correu para pegar a criança no colo. ” Honestamente, foi um milagre. A mãe jogou a criança num ato de fé, e enquanto eu corria pra pegar eu tava confiante que iria conseguir”, afirmou.