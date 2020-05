Reinaldo Gottino se demite da CNN e volta para a Record

Fazendo parte do time de jornalistas da CNN Brasil desde setembro do ano passado, Reinaldo Gottino recebeu uma proposta irrecusável da Record . Na emissora paulista, que confirmou na tarde desta sexta-feira (29) o nome de seu mais novo contratado, ele reassumirá o comando do “Balanço Geral SP”.

Leia também: Gottino deixa Record para assumir programa na CNN Brasil

Reprodução/Instagram Reinaldo Gottino





Leia também: Gottino é alfinetado por ex-apresentadora do “Saia Justa” e artistas o defendem

Segundo informações do Notícias da TV , Gottino assinou contrato de cinco anos com a Record . Antônio Guerreiro, vice-presidente da emissora, foi até a casa do apresentador fechar o negócio. A rede de Edir Macedo se comprometeu a pagar sua multa rescisória com a CNN Brasil , equivalente a três meses de salário.

Gottino foi uma das principais contratações da CNN , onde comandou dois programas, o “Novo Dia” e o vespertino “360º”. Em nota, a Record confirmou a contratação:

Leia também: Mal nasceu, a CNN Brasil já enfrenta baixas graves e reveses

” Reinaldo Gottino é o novo contratado da Record TV . De volta à emissora que marcou sua carreira, ele reassume o comando do ‘Balanço Geral SP’. A data de reestreia ainda será definida. Geraldo Luís , atualmente afastado do ‘Balanço Geral SP’ em razão da pandemia, comandará, quando for possível o seu retorno, um novo projeto noturno”.