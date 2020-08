Reinaldo Gottino desbanca Luiz Bacci na Record e lidera audiência

A volta de Reinaldo Gottino à Record TV causou certa ciumeira nos bastidores do canal aberto. Após pedir demissão da CNN Brasil, ele retornou com o status de estrela a emissora paulista para receber um salário generoso e maior que o de o que Luiz Bacci, que até então registrava a maior audiência da Record à frente do “Cidade Alerta”. Porém, o jogo virou e o “Balanço Geral” se tornou a atração de maior audiência do canal.

Os dados ibope divulgado pelo “Notícias da TV” indicam que na semana passada, de 17 a 21 de agosto, o “Balanço Geral” foi mais visto que o “Cidade Alerta” em quatro dos cinco dias da semana. A média marcada pelo jornal comandado por Gottino foi de 8,6 pontos de ibope, já o jornalístico de Bacci registrou uma média 7,7 pontos.

Na última sexta-feira (21), o “Balanço Geral” chegou a marcar 9,0 pontos de audiência – sendo maior audiência de toda a programação da Record. Na mesma data, o “Cidade Alerta” rendeu 7,3 pontos.

Grande parte do sucesso do “Balanço Geral” se dá ao quadro “Hora da Venenosa”, em que a jornalista Fabíola Reipert faz uma participação e conta a principais fofocas do mundo das celebridades. No quadro, também participa um fantoche de cobra chamado Judite e o jornalista Renato Lombardi.