Regularização de agroindústrias em Rio Novo do Sul tem acompanhamento do Incaper

Em Rio Novo do Sul, quatro agroindústrias acompanhadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) estão no caminho da formalidade. Os estabelecimentos receberam a visita do Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). O Siapp permite que os produtos de origem animal produzidos na agroindústria sejam regularizados, com permissão para comercialização em todo o Estado.

As agroindústrias pertencem a agricultores familiares, que são acompanhados pelo Escritório de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper de Rio Novo do Sul em todas as etapas de desenvolvimento do trabalho. De acordo com a extensionista do ELDR do município, Suely Ferreira da Cruz, Rio Novo do Sul tem atualmente quatro agroindústrias de produtos vegetais que foram regularizados nos últimos anos. No entanto, as agroindústrias de origem animal sempre esbarravam em alguns aspectos das normas que existiam.

“O Siaap IDAF, em parceria com o Incaper, é uma forma de solucionar esse entrave na regularização dos empreendimentos de origem animal e atender às demandas dos agricultores familiares de Rio Novo do Sul. A expectativa é de que até meados de 2021 as quatro agroindústrias tenham todas as etapas aprovadas e seus registros emitidos”, disse Suely Ferreira da Cruz.

As visitas foram acompanhadas pela extensionista do Incaper, pelo coordenador local do Idaf, Robson Contaefer Moreli; e pelo gerente de Agroindústria de Pequeno Porte do Idaf, Anderson Teixeira Baptista. Eles realizaram inspeções e laudos das vistorias.

