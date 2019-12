Registro de armas no Brasil cresce 24% em 2019 e bate recorde

arrow-options Mike 1497 / Creative Commons Registro de armas aumentou 27% no Brasil em 2019





O Brasil atingiu, durante o ano de 2019, o maior número de registros de armas de fogo desde 2010. De acordo com dados da Polícia Federal divulgados pelo jornal O Globo , 44.181 novas autorizações para posse foram concedidas. A alta é de 24% em comparação ao ano passado, ainda que o mês de dezembro não tenha sido contabilizado no levantamento.

A média é de cinco armas vendidas por hora a cidadãos comuns. Pessoas que têm posse de arma podem ter uma em casa, mas não têm permissão para levá-la a outros lugares. Os números obtidos pelo O Globo dizem respeito apenas aos registros para pessoas físicas, uma vez que a concessão para empresas de segurança ou órgãos públicos é feita pelo Exército.

Entre os Estados, o Tocantins foi o que teve o maior aumento em relação ao ano passado, com 645%, seguido do Mato Grosso do Sul (241%) e Mato Grosso (2919%)

Tendência

A procura pela posse de arma já vinham crescendo nos últimos anos. Em 2018, por exemplo, o aumento foi de 8%, com um total de 35.758 de novos registros durante todo o ano, com média de quatro armamentos comprados por hora. Em 2010, foram comercializadas 12 mil armas regularizadas.

Bandeira

O aumento considerável na busca por armas se dá no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, que tem o armamento da população como uma de suas principais bandeiras. Nesse início de mandato, o presidente editou oito decretos sobre porte e posse de armas, e quatro deles foram revogados após contestação de áreas técnicas do Congresso e do Ministério Público Federal.