Registrada na França a primeira morte na Europa pelo novo coronavírus

arrow-options Governo de Minas / Divulgação Pouso ocorreu no aeroporto dos Confins, em Minas Gerais

Um voo com 80 brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México chegou ao Brasil na noite da sexta-feira (14) no aeroporto de Confins , na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Dentro do avião haviam 40 adultos e 40 crianças que estavam em centros de imigração do país norte-americano. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Minas Gerais foi o estado escolhido para recepcionar os imigrantes porque é o que tem maior quantidade de pessoas deportadas no avião. Este é o terceiro voo em 2020 a chegar ao Brasil com pessoas neste tipo de situação.

A maioria dos deportados chegou ao local apenas com a roupa do corpo e com uma sacola de documentos. A Polícia Federal se encarregou de fazer os procedimentos de controle migratório.