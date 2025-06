Regional Sul Sudeste de Rugby em Cadeira de Rodas marca o primeiro evento do Centro de Excelência

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) recebeu o encerramento, nesse domingo (15), da edição 2025 do torneio Regional Sul Sudeste de Rugby em Cadeira de Rodas, marcando a primeira competição oficial do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência “Sidney de Carvalho Rosadas”, inaugurado no mês de março.

No torneio, a equipe capixaba Irefes ficou com a medalha de prata após ser superada na final pelos Santer Vikings (RJ), pelo placar de 62 a 42.

A competição foi promovida pela Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC), com apoio do Governo do Estado, por meio da Sesport e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), e reuniu quatro equipes das regiões Sul e Sudeste. Além dos finalistas, estiveram presentes também os Gladiadores (PR) e o Minas Quad (MG).

Durante três dias de disputas, o torneio não apenas definiu o campeão regional, como também garantiu ao time carioca, vencedor da edição, a vaga na Copa dos Campeões – que será disputada em dezembro.

Centro de Excelência

O Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência é a segunda maior estrutura do país dedicada exclusivamente ao paradesporto e a primeira construída por um governo estadual. Sua estreia oficial reforça o protagonismo do Espírito Santo na promoção do esporte adaptado e evidencia a importância de políticas públicas que valorizem a acessibilidade e a participação de todos no esporte.

Para o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, o evento teve um significado especial por ser o primeiro a ser realizado no novo ginásio. “Foi uma grande honra abrir oficialmente as portas do Centro de Excelência com um evento deste porte. O torneio simboliza o compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com o paradesporto e com a inclusão, oferecendo uma estrutura moderna e adequada para nossos atletas”, destacou o secretário.



