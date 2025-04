Regional Central de Saúde inicia teleconsultas em Neuropediatria e Neurologia Adulto no CRE de Colatina

A Superintendência Regional de Saúde de Colatina (SRSC) deu início, na última sexta-feira (11), à oferta de teleconsultas nas especialidades de Neuropediatria e Neurologia Adulto na Região Central de Saúde. Os atendimentos são realizados em duas salas no Centro de Especialidades (CRE) de Colatina. A implantação do serviço representa um avanço no acesso às especialidades médicas para os municípios da Região Central de Saúde.

Para o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a ampliação do atendimento em Neuropediatria é especialmente relevante. “Neuropediatria é uma especialidade extremamente difícil de encontrar profissionais disponíveis, especialmente no interior. É uma área delicada e muito necessária, principalmente para acompanhar o desenvolvimento de nossas crianças. Com as teleconsultas, conseguimos levar esse cuidado especializado a quem mais precisa, de forma ágil e acolhedora”, destacou.

“Foi um dia muito especial. Montamos duas salas dedicadas a essas especialidades que estavam sendo altamente demandadas. Começamos com força total e o retorno da população foi extremamente positivo. É muito gratificante ver a satisfação das pessoas ao receberem um atendimento de qualidade. Agradecemos ao governador Renato Casagrande, ao vice-governador Ricardo Ferraço e ao nosso secretário Tyago Hoffmann, que têm impulsionado essa transformação do SUS aqui no Espírito Santo. O SUS do futuro já é realidade. Viva o SUS Capixaba!”, ressaltou a superintendente de Saúde da Região Central, Kamila Roldi.

Entre os usuários atendidos na teleconsultas está Bernardo Miguel da Silva, de 11 anos, morador de Colatina. Ele estava há dois anos sem acompanhamento especializado, segundo a mãe, Valdereza Elias Miguel. “Foi uma surpresa maravilhosa. A consulta foi acolhedora, a médica nos deixou super à vontade e explicou tudo com muita atenção. Ela orientou sobre a rotina do Bernardo em casa e na escola, e isso vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Ele também se sentiu muito bem, conversou, contou sobre os amigos, participou de verdade. Estamos muito felizes”, contou Valdereza Miguel.

Já Vanessa Sulamita, de Sooretama, também aprovou o atendimento na especialidade de Neuro Adulto. “Gostei bastante da consulta. A médica foi clara nas explicações sobre meu quadro e os medicamentos. Achei muito válido esse novo serviço”, disse.

Acesso à teleconsulta

O procedimento para a realização das teleconsultas segue o fluxo habitual: as unidades básicas de saúde solicitam a consulta com especialistas e o agendamento é realizado via Regulação Estadual. No dia marcado, o paciente comparece a uma sala equipada com computador para realizar a consulta por vídeo, sempre acompanhado por um profissional de saúde.

Veja as fotos: https://www.flickr.com/photos/188374953@N05/albums/72177720325080501

Fonte: GOVERNO ES