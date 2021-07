Regina Duarte curte neve em spa enquanto Cinemateca pega fogo

Reprodução Regina Duarte em SPA





No mesmo dia em que um galpão da Cinemateca pegou fogo, Regina Duarte, cujo anúncio para presidir o local segue na promessa, passou o dia no Kurotel, luxuoso spa de Gramado, no Rio Grande do Sul.

A ex-secretária de Cultura publicou na manhã de quinta-feira (29) um vídeo em que aparece em uma banheira de hidromassagem. Na quarta-feira (28), postou fotos da neve na cidade gaúcha. A publicação foi antes do incêndio no depósito da Cinemateca, que ocorreu à noite. Regina não se manifestou sobre o ocorrido.

Em postagem nesta sexta-feira (30), a atriz não parece preocupada com o incêndio. “O segredo dessa vida é beleza e paciência. Se der certo, beleza! Se der errado, paciência!”, disse ela, em postagem. Regina Duarte completa hoje 436 dias sem ser nomeada para o comando da instituição, como havia lhe prometido Jair Bolsonaro.