Regimento de Polícia Montada encerra curso de Gestão de Cavalaria

O Regimento de Polícia Montada (RPMont) encerrou nesta quarta-feira (09), o Curso de Capacitação em Gestão de Cavalaria. O curso foi iniciado no dia 09 de novembro e teve por objetivo principal capacitar oficiais superiores para o eventual comandamento da Unidade.

Ao todo foram ministradas 124 horas de instruções, divididas nas disciplinas de Equitação Policial, Gestão de Unidade Hipo, Noções de Veterinária, Noções de Choque Montado, Tiro Montado e Prática de Policiamento Montado, sob a coordenação do major Sidney de Almeida Celante.

O curso, inédito no país, além de possibilitar uma maior oferta de gestores da Unidade, permitiu também dotar os oficiais-alunos das nuances e peculiaridades do processo de policiamento ostensivo montado, ações de controle de distúrbio civil e reestabelecimento e manutenção da ordem, ainda que esses oficiais se encontrem em Unidades distintas à Cavalaria.

Conhecer as necessidades do cavalo, como sua alimentação, sua estabulagem e sua medicação, são condições imprescindíveis para a existência da Unidade, ainda que os oficiais estejam em Unidades de área ou setores administrativos da PMES, como afirmou o comandante do RPMont, tenente-coronel Giuliano Menegatti. “Acho que alcançamos nossos objetivos tanto os principais, quanto os secundários, como aumentar o leque de opções do Comando Geral na hora da escolha de futuros comandantes do Regimento, ter amigos que entendam da Unidade em locais estratégicos no futuro, de forma a nos auxiliarem, a fazer a Cavalaria se manter e crescer”.

O curso contou a capacitação de oito Oficiais, sendo eles o major QOCPM Renato Cristelo de Moraes, do CPOM; major QOCPM Marsuel Botelho Riani, da Controladoria; major QOCPM Gustavo de Souza Alves Tononi, da 12ª Cia Ind; major QOCPM Rafael Fernando de Carvalho, da 14ª Cia Ind; major QOCPM Wanderson Batista dos Santos, do CPOE; major QOCPM Warner Di Francesco Belém, do RPMont; capitão QOCPM Emerson Bravin, do RPMont; e capitão QOCPM Ramon Calmon Quedevez Barroso Gomes, do RPMont.