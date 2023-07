Região Nordeste do Espírito Santo recebe Academia de Gestão Municipal 2.0

Jaguaré sediou o lançamento da Academia de Gestão Municipal (AGM) 2.0, na microrregião Nordeste, na última sexta-feira (30). O evento foi realizado no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marciano Altoé e reuniu prefeitos, vereadores e lideranças de 15 municípios capixabas, dentro do Projeto Amunes na Estrada.

A AGM 2.0 é uma iniciativa do Governo do Estado voltada para a capacitação de atores municipais que desempenham papel relevante no Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), visando a contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelos municípios capixabas. As inscrições para as capacitações da AGM 2.0 serão abertas em julho e poderão ser realizadas no site da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), em www.esesp.es.gov.br. Os cursos da AGM 2.0 terão início no mês de agosto.

Dentro da programação da AGM 2.0, fizeram apresentações levando informações úteis aos municípios, a diretora técnica Esesp, Chayane Daltio Figueiredo; o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira; o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Luiz Paulo Vellozo Lucas; o assessor especial da Secretaria da Casa Civil, Marcos Marinho Delmaestro; a gerente de negócios do Bandes, Fernanda Vargas; e a analista da Unidade de Ambiente de Negócios e Acesso ao Crédito do Sebrae, Carla Figueiredo.

Todos os participantes foram recebidos pelo prefeito em exercício, Elder Sossai. Além do prefeito Luciano Pingo (Ibatiba), presidente da Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), pestigiaram o evento os prefeitos Dr. Sidiclei (Pancas), vice-presidente da Amunes; Fernanda Milanese (Boa Esperança); Atanael Passos (Mucurici) e André Sampaio (Montanha). Também participaram do evento o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado estadual Marcelo Santos; o deputado estadual Fabrício Gandini; diversos vereadores e secretários municipais.

O Amunes na Estrada é uma iniciativa para aproximar a associação dos 78 municípios, promovendo articulação e, em parceria com a Academia de Gestão Municipal, a capacitação dos gestores e da equipe das prefeituras e lideranças locais.

Programação Encontros Amunes na Estrada

07/07/2023– 8h30 – Águia Branca – Região Noroeste (Mantenópolis, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte e Ecoporanga);

14/07/2023– 8h30 – Vargem Alta – Região Central Sul (Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atilio Vivaqua, Mimoso do Sul e Apiacá);

21/07/2023– 8h30 – Aracruz – Região Rio Doce (Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama);

28/07/2023– 8h30 – Rio Novo do Sul – Região Litoral Sul (Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Piúma, Iconha, Anchieta e Alfredo Chaves);

04/08/2023– 8h30 – Itarana – Região Central Serrana (Itaguaçu, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina);

11/08/2023– 8h30 – Brejetuba – Região Sudoeste Serrana (Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano, Afonso Cláudio e Laranja da Terra);

18/08/2023– 8h30- Cariacica – Região Metropolitana (Guarapari, Viana, Vila Velha, Vitória, Serra e Fundão).

Fonte: GOVERNO ES