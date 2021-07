Regiane Tápias registra encontro com Zezé Polessa durante férias em Minas Gerais

Reprodução/Instagram Regiane Tápias e Zezé Polessa





Após aproveitar alguns dias de descanso, Regiane Tápias voltou ao comando do “Revista da Manhã”, nesta segunda (26). Antes, porém, preferiu dividir com os seus seguidores do Instagram as lembranças do período off-line, por exemplo, o dia em que deu de cara com Zezé Polessa na Casa de Hóspedes Patrimônio do Matutu, em Aiuruoca, cidade natal de Isis Valverde, localizada no sul de Minas.

“Felizes encontros que o universo proporciona! Tive a alegria de estar hospedada no mesmo lugar e ao mesmo tempo em que a querida Zezé Polessa, com quem bati bons papos!”, começou dizendo a apresentadora, sem se esquecer de mencionar a “energia maravilhosa” dela — que, aliás, está no ar como a Magnólia, no compacto especial da novela “Império” — e de desejar que se vejam em breve.





Nos comentários, Regiane também fez questão de responder à internauta que a questionou sobre o uso da máscara: “Se você reparar bem, estão na nossa mão. Tiramos somente no exato momento de tirar a foto! E colocamos logo em seguida. Sou bem consciente disso desde o começo da pandemia. Obrigada pela preocupação!”. Por fim, destacou: “Estou ‘semi’ imunizada, pois já tomei a primeira dose da vacina, mas mesmo depois das duas vou continuar com os protocolos de segurança”.