Regiane Alves transforma filhos em protagonistas de livro infantil; saiba aqui!

Até o fim do mês, chega às livrarias de todo o Brasil “Uma Ilha Fora do Mapa”, do selo DISRUPTalks, da empresária Caroline Dias, considerada a publisher das celebridades, voltado para o público infantojuvenil, com o qual Regiane Alves faz sua estreia como escritora.

Nele, a atriz se baseia em seus herdeiros para dar vida aos personagens principais de uma narrativa que traz um importante alerta sobre a degradação dos mares devido à sujeira plástica.





“Infelizmente, apesar de não estarem no mapa, as tenebrosas ilhas de material plástico são uma realidade em todos os continentes, e nós precisamos reduzir o uso com urgência”, destacou a estrela da Globo. “Esse livro é um legado para o João e o Antonio. São eles que me inspiram a cuidar do nosso planeta para que tenham um futuro feliz e livre da poluição”.