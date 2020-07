Regalias de Carolina Ferraz na Record geram climão nos bastidores

Divulgação Claudia Tenório e Kaká





Claudia Tenório está com tudo e não está prosa. Prova disso é que a apresentadora gravou neste domingo, dia 19, uma entrevista exclusiva com o ídolo e torcedor do SPFC Kaká. Em rápido bate-papo com o iG Gente, a apresentadora do vespertino “Vida Melhor”, da Rede Vida de Televisão, explicou que não foi para o seu programa “Vida Melhor”, e sim para o maior seminário de líderes do mundo. “Gravamos no estádio do Morumbi, em São Paulo, com direção brasileira e americana. Meu objetivo era extrair lições de liderança, superação, coragem e resiliência. Foi incrível!”, detalhou.

Questionada sobre a experiência, ela não economizou elogios. “O Kaká é um ser humano muito iluminado, que tem deixado marcas profundas e significativas por onde passa, e, para mim, como jornalista, foi um privilégio conversar com esse craque esportivo que já ganhou título de melhor jogador do mundo, além de ter vencido uma Copa do Mundo e a Liga dos Campeões”, ressaltou. A entrevista para o Summit Leadership começa a ser exibida nos Estados Unidos no início de agosto e chega ao Brasil no começo do próximo ano.