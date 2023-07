Reforma tributária: governo tenta votação em primeiro turno até sexta

Reprodução Líder do governo ao lado de Lula

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou à GloboNews neste domingo (2) que a proposta da administração federal é votar a reforma tributária até sexta-feira (7) “pelo menos em primeiro turno”.

A declaração foi dada após reunião entre integrantes do governo, líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Lira pretende dar início à todas as pautas econômicas nesta semana, incluindo o projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o arcabouço fiscal, a recriação do Programa de Aquisição de Alimentos e a reforma tributária.

A proposta de Guimarães é apreciar o PL do Carf já na noite desta segunda (3) e liberar o resto da semana para as demais votações. “É uma semana cheia e evidentemente o sucesso da votação vai depender do grau de unidade entre os líderes”, afirmou o petista, que disse estar animado com o sucesso da pauta econômica na Câmara.

Para acelerar a análise das propostas, Lira deve cancelar todas as audiências e comissões da semana, com isso, a Câmara poderá iniciar os trabalhos mais cedo.

Guimarães foi questionado sobre eventual troca no comando do Ministério do Turismo e afirmou que o governo tenta ampliar a base no Congresso para facilitar a aprovação das pautas.

“Tem de ter uma recomposição e uma repactuação, o presidente que define. O presidente tem todas as informações e fará, se ele achar conveniente, as mudanças para manutenção da base. Esta semana é decisiva”, disse Guimarães.





Fonte: Economia