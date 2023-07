Reforma tributária: governadores apontam consenso em defesa do texto

Antônio Cruz/ Agência Brasil – 22/05/2023 Reforma deve ser votada na Câmara amanhã

Governadores afirmaram que há consenso a respeito da aprovação da reforma tributária. A afirmação foi feita após reunião na noite desta terça-feira (4) que envolveu líderes de oito estados, prefeitos, deputados e senadores, incluindo o relator da matéria na câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

“Há um consenso entre todos os governadores da necessidade de haver uma reforma tributária para o país modernizar, poder avançar, tirar as amarras de quem empreende. Automaticamente, facilitar a vida do consumidor, do contribuinte e também garantir que os estados e municípios possam ter uma arrecadação mais transparente”, afirmou após a reunião o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), “os estados são favoráveis” à reforma tributária. “É importante que a gente possa avançar, num modelo mais razoável, que estimule a produtividade”, declarou.

Além de Ratinho Jr. e Leite, também participaram da reunião os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Leite afirmou que o encontro focou na discussão de itens que podem ser modificados no texto da reforma tributária. Tarcísio de Freitas pontuou que haverá “ganho para o país inteiro” com a aprovação da matéria. “O que a gente está sentindo é uma total boa vontade do relator e da sua equipe pra fazer os ajustes”, afirmou.

Nesta quarta-feira (5), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que a reforma tributária será discutida hoje no plenário da Casa, e que a votação será realizada amanhã .

Fonte: Economia