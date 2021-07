Reforma do Imposto de Renda pode ser votada esta semana, diz Lira

Câmara dos Deputados Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira (13) que a proposta de reforma do Imposto de Renda pode ser votada ainda esta semana. Em acordo com o governo, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA) apresentou o relatório do projeto . Ele propôs cortar subsídios e regimes especiais como forma de reduzir o IR das companhias.

“O texto do Sabino nas lideranças está “ok”. Agora, vai rodar nas bancadas, é normal. A continuar no ritmo que foi hoje, pode ser votado até esta semana”, disse o presidente da Câmara.

Após reunião com Sabino e líderes, Lira elogiou a proposta. Ele disse que o texto deve ter apenas alguns ajustes.

“O relator vai conversar de bancada em bancada e, pelo que se viu até agora, pode se ter um ajuste ou outro, mas o tema e o texto já foi bastante modificado e adequado para o momento da economia mundial, beneficiar o capital produtivo e taxar o especulativo, que tenha renda mais alta”, afirmou Lira.

Segundo o relator, o corte de subsídios vai atingir 20 mil empresas dos setores químico, farmacêutico, perfumaria, higiene, indústria de embarcações e aeronaves. O texto também revoga a dedução decorrente de gastos no programa de alimentação do trabalhador . O impacto total desses cortes de incentivos fiscais não foi apresentado.

“São alguns produtos de cosméticos, perfumaria, medicamentos e alguns produtos químicos. A indústria de aeronaves e de embarcações, porque quando você compra um veículo hoje você paga IPI e se compra um iate ou um jato não paga boa parte desses tributos”, disse o relator.

Por outro lado, afirmou Sabino, a redução do IR irá beneficiar 1,1 milhão de negócios .

“Estamos propondo retirar benefícios que atingem 20 mil empresas”, disse Sabino. “Estamos tirando também uma parte dos benefícios concedidos a empresas geradoras de termelétricas na aquisição de carvão e gás”, acrescentou.