Reforma do Imposto de Renda não ameaça vale-refeição, garante relator

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Celso Sabido (PSDB-PA), relator da reforma do Imposto de Renda

O deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), relator da proposta de reforma do Imposto de Renda na Câmara, garantiu que o vale-refeição não está ameaçado pelas mudanças na tributação do IR no Brasil.

O relator da reforma do IR tranquilizou empresários dos mercados de restaurantes e empresas de benefícios, assegurando que os incentivos fiscais do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) serão preservados. Hoje, grupos de empresas podem deduzir o valor destinado aos benefícios de alimentação dos funcionários, e havia receio de que as mudanças no Imposto de Renda acabassem com isso.

Na semana passada, a possibilidade de mexer com o PAT gerou críticas ao texto de Sabino, que se reuniu nesta quinta-feira (22) com representantes da ABBT (Associação Brasileira de Empresas de Benefício ao Trabalhador) e da Abrasel (restaurantes) e tranquilizou os empresários, mostrando que sabe a importância do fundo que garante benefícios como o vale-refeição dos trabalhadores.

“Em nenhum momento há previsão para acabar com o PAT”, garantiu Sabino em entrevista ao Painel S.A, da Folha de S.Paulo .