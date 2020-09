Reforma administrativa: propostas para o serviço público devem sair nesta quinta

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Receita Federal abre programa de renegociação de dívidas; confira como participar

A Receita Federal publicou, nesta quarta-feira (2), um edital abrindo um novo programa de parcelamento de dívidas tributárias de pequeno valor. De acordo com o programa, poderão ser parceladas dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 62.700), tendo descontos de até 50%.

O benefício pode ser acessado por pessoas físicas, microempresas e companhias de pequeno porte. No site da Receita , as inscrições vão de 16 de setembro a 29 de dezembro.

O Fisco afirmou que existem, aproximadamente, de 340 mil processos nesse perfil, tidos como baixo valor pelo órgão. A dívida totalizada é de cerca de R$ 10,7 bilhões.

O desconto deve variar entre 20% e 50% do valor do débito, dependendo da data de pagamento e do número de parcelas. Dessa maneira, quanto mais longo o parcelamento, menor a redução.

Não será permitida a renegociação de dívidas do Simples Nacional . Além disso, não serão aceitos débitos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores ou que estejam suspensos pelo Justiça.

Para se inscrever, o contribuinte deverá preencher o requerimento no portal do Centro Virtual de Atendimento na página da Receita Federal , na parte escrita “transação”. O edital está disponível na página do Fisco .