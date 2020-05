Reflexos da pandemia nas unidades do sistema socioeducativo é tema de Podcast

O encontro acontece no próximo dia 22 de maio, com o tema: “Vivendo e convivendo em tempos de isolamento social” .

No próximo dia 22 de maio (sexta-feira), às 16h, acontece a 2ª Roda de Conversa Online promovida pela Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O tema da vez será: “Vivendo e convivendo em tempos de pandemia”.

O encontro será realizado por videoconferência, pela plataforma Jitsi, com duração de aproximadamente 1h e 30 minutos. Servidores, magistrados e estagiários poderão expressar seus sentimentos e refletir sobre as transformações que estão experimentando no atual contexto de distanciamento social.

O momento também será uma oportunidade para os participantes pensarem coletivamente sobre novos sentidos e formas de trabalhar e se relacionar. As inscrições já podem ser feitas por este link.

Saiba Mais O projeto Roda de Conversa foi criado pela CSPS em maio de 2019 e está em sua 11ª edição. O espaço permite aos participantes o diálogo e a troca de experiências sobre temas do cotidiano que refletem na vida laboral. O objetivo é contribuir para a promoção da saúde e a prevenção de doenças dos servidores. As reuniões ocorrem no fim de cada mês, sempre com um novo tema.

Vitória, 13 de maio de 2020

