Reeducandos de Vila Velha participaram de curso sobre Comunicação Não Violenta

A iniciativa foi realizada pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha em parceria com a ONG Base Colaborativa.

Ao longo desta semana, 60 reeducandos da Penitenciária Semiaberta (PSVV) e da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV) participaram de um Curso de Comunicação Não Violenta. A iniciativa foi promovida pela Vara de Execuções Penais (VEP) em parceria com ONG Base Colaborativa, associação que atua há 10 anos no setor social em todo o país.

A juíza titular da VEP, Patrícia Faroni, explicou que a ideia surgiu quando a ong concedeu 5 vagas em um curso online para os internos da PSVV. Ao final da capacitação, os instrutores decidiram realizar as práticas restaurativas de forma presencial dentro das unidades.

O curso, que durou 3 dias, foi um espaço de diálogo, uma roda de conversa, para os internos falarem sobre suas histórias, compartilhar angústias e aprendizados. Uma das dinâmicas levou os participantes a refletirem sobre a criança que existe em cada um de nós.

“A minha criança me entendeu, pediu desculpa para mim, porque ela passou por uma fase difícil, em que queria gritar para o mundo, ser reconhecida. Estou mais leve, satisfeito”, contou um dos participantes.

De acordo com instrutores do curso, Cindy Carbonari e João Nikolas Guimarães, a intenção é de que esse seja só o começo de um projeto maior, que promova mais turmas presenciais e online nas unidades do ES e em outros estados.

Para o supervisor das Varas Criminais e de Execuções penais do TJES, desembargador Fernando Zardini, “esta é mais uma iniciativa em que o Poder Judiciário do ES, em pareceria com organizações não governamentais, busca, através de mecanismos de comunicação não violenta, proporcionar a reinserção de internos do sistema prisional capixaba, de forma plena, por ocasião do seu retorno ao convívio social”.

