Redmi Note 11T 5G deve chegar ainda em novembro com câmera de 50 MP

Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11

A Xiaomi ainda tem algumas cartas na manga para este ano. A fabricante chinesa pretende estrear mais um celular em novembro: o Redmi Note 11T 5G. A expectativa é de que o novo smartphone da marca chinesa seja anunciado com câmera dupla de 50 megapixels, tela de 90 Hz e bateria de 5.000 mAh na ficha técnica intermediária.

As informações foram reveladas pelo 91Mobiles em colaboração com Ishan Agarwal. Segundo o site, o telefone deve ser lançado na Índia com características do Redmi Note 11. O celular da marca chinesa foi anunciado na China em outubro, ao lado do Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+.

É o caso do conjunto fotográfico duplo. O lançamento tende a trazer a câmera principal de 50 megapixels e outro sensor de 8 megapixels, dessa vez com lente ultrawide. Na frente, a câmera frontal para tirar selfies e fazer chamadas de vídeo teria resolução de 16 megapixels e seria alocada em um furo na tela.

Redmi Note 11T 5G pode ter tela de 90 Hz

E por falar no display, o outro ponto em comum entre os dois modelos ficaria pela taxa de atualização de 90 Hz e amostragem de toque de 240 Hz. A tela LCD ainda mediria 6,6 polegadas e teria resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Espera-se que o lançamento chegue às lojas com três opções de cores: azul, branco e preto.

As semelhanças se repetiriam na bateria de 5.000 mAh com recarga de 33 watts. Além disso, espera-se que o smartphone venha com o processador MediaTek Dimensity 810 em seu interior, acompanhado pela memória RAM de 6 GB ou de 8 GB. O armazenamento seria de 64 GB ou 128 GB, a depender da variante escolhida. O lançamento está previsto para acontecer em 30 de novembro na Índia.