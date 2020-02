Redmi K30 Pro tem design e data de lançamento revelados; confira

arrow-options Reprodução/@WhatTheBit Imagem vazada do iPhone 9





Novos rumores que vieram à tona neste fim de semana indicam que a Apple está prestes a atualizar vários de seus produtos. De acordo com Jon Prosser, apresentador do canal Front Page Tech no YouTube , vários funcionários da Target , uma rede varejista dos EUA, o procuraram para relatar que alguns produtos misteriosos da Apple surgiram no sistema de suas lojas. Entre eles novos AirPods , um novo iPad e um produto que pode ser uma referência velada ao suporto ” iPhone 9 “.

O primeiro produto é listado como ” Apple Airpods (X Generation) “, por US$ 399,00. Segundo Prosser, seria uma referência a um produto que é conhecido como “StudioPods”, uma versão dos AirPods com um design similar aos fones de ouvido profissionais, cobrindo as orelhas.

O segundo item listado é ” Apple iPad 10.5-inch Wi-Fi only X Generation “, sem preço listado, que de acordo com o youtuber seria um novo iPad Pro . Mas o mais interessante é o terceiro item nos sistemas, identificado como ” iPod Touch X Generation “, com 6 variantes (SKUs) e listado por US$ 399,00.

Prosser afirma que este seria, na verdade, o novo ” iPhone 9 “, disponível em seis cores diferentes . O nome diferente no sistema seria apenas uma descrição temporária, já que a Apple sabe que esse tipo de informação vaza rapidamente. O fato de que os produtos já estão cadastrados no sistema de um grande varejista significa que um lançamento está próximo.

Há muito se especula que a Apple está preparando um novo evento em março para anunciar estes produtos. Mas segundo Prosser, a realização do evento ainda não está certa: há 60% de chance dele acontecer, afirma, e 40% de chance da Apple simplesmente atualizar sua loja e informar a mídia através de um comunicado de imprensa.