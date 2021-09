RedeTV proíbe grevistas de usarem banheiros e água da emissora

Twitter / Thiago Tanji Greve na RedeTV

A greve de funcionários da RedeTV, em Osasco , entrou em seu terceiro dia nesta quinta-feira (02). De acordo com Ricardo Feltrin, a situação na frente da emissora apenas se agrava. Enquanto grevistas se mantém na porta da empresa, a mesma não parece estar interessada em negociar.

Além disso, a RedeTV proibiu a entrada dos grevistas para poderem usar banheiro e beber água. Uma funcionária na portaria declarou que a ordem é não deixar os grevistas entrar para nada. Em contrapartida ao veto, sindicalistas providenciaram alguns galões de água e instalaram dois banheiros químicos próximos ao local.

Por mais que a manifestação esteja silenciosa e pacífica até o momento, uma viatura está presente em tempo integral na porta da emissora para vigiar os grevistas. Entre as reivindicações dos funcionários estão reajuste salarial de 18,72%, aplicado sobre o salário e demais cláusulas econômicas vigentes em maio de 2017; abono salarial retroativo equivalente a 353,89% de uma remuneração; e manutenção de todas as cláusulas sociais constantes da última Convenção Coletiva assinada – 2.016/2018.

Em nota à imprensa enviada na terça-feira (31), a emissora lamentou não ter entrado em acordo com o Sindicato dos Radialistas, dizendo que a versão apresentada pelo órgão é “totalmente desvinculada da realidade”. “[A emissora] lamenta que o Sindicato tenha realizado assembleia na qual não estavam presentes a grande maioria de seus milhares de colaboradores para decretar o estado de greve. Isso prejudica o trabalho dos demais colaboradores que não concordam ou apoiam tal movimento. A argumentação apresentada pelo Sindicato é totalmente desvinculada da realidade, sabendo que o setor de comunicação foi um dos mais gravemente afetados pela pandemia COVID-19 e que a Rede TV!, ao contrário de outras empresas do meio que notoriamente praticaram grandes cortes de folha de pagamento durante o período, não o fez. A Rede Tv! seguirá desempenhando as suas funções com os colaboradores que refutam tal movimento”, diz o comunicado da RedeTV.

De acordo com o Sindicato, o ato não tem tempo determinado. A intenção é que a empresa abra um canal de negociação para discutir as reivindicações e ajustes propostos pelos trabalhadores. Segundo o sindicato, câmeras, produtores, advogados, secretários, copeiras, faxineiras, operadores de vídeo, seguranças e até professores de educação física são registrados como radialistas, mas boa parte não realiza funções da categoria. Além disso, os funcionários estariam sem reajuste nos salários há quatro anos e, em 2020, ainda tiveram os salários reduzidos em 20% pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do governo federal.