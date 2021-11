RedeTV! deve pagar multa de R$ 42 mil por pirataria

Divulgação RedeTV! precisa pagar multa de R$ 42 mil por pirataria

A RedeTV! estaria assando por problemas financeiros e teria precisado parcelar até mesmo uma multa por conta disso. A emissora de televisão deve pagar R$ 42 mil à agência de notícias AFP após usar imagens da empresa sem autorização. Segundo o site Notícias da TV, esse valor foi definido através da mediação do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A AFP é uma das principais empresas de produção de notícia no mundo. A agência está presente em 151 países e produz conteúdo no formato de vídeos, textos, fotos e gráficos, que podem ser replicados por seus clientes. Porém, a RedeTV! utilizou ilegalmente imagens exclusivas para assinantes, o que fez com que a agência de notícias procurasse a Justiça.

O caso entre o canal de televisão e a AFP começou em janeiro de 2019. Na ocasião, a agência ofereceu um período teste de um mês para a RedeTV! utilizar o serviço. Entretanto, a emissora teria continuado usando conteúdos produzidos pela empresa sem ter se tornado assinante.

Por conta disso, a agência de notícias alegou na Justiça que a emissora “prosseguiu utilizando esse material fora do período de degustação durante muito tempo, com volume de conteúdo e tempo significativo”. As duas empresas passaram por uma mediação e chegaram ao valor da multa de R$ 42 mil por pirataria, mas o canal televisivo precisou parcelar esse pagamento.

A RedeTV! argumentou estar passando por dificuldades financeiras por conta da pandemia da Covid-19 e parcelou a multa em 12 vezes. Ainda segundo o site Notícias da TV, a primeira parcela foi paga na última segunda-feira (22) e os pagamentos devem ser feitos até outubro do próximo ano.