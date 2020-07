RedeTV! começa cotar participantes para seu primeiro reality show

Esta coluna que ninguém lê descobriu que a RedeTV! está fazendo uma seleção para fechar o elenco de seu primeiro reality show. Segundo fontes da coluna que conhecem alguns dos cotados, a emissora planeja uma atração com 30 dias de duração, em que a ideia inicial prevê a participação de 30 pessoas, sendo 15 homens e 15 mulheres, com eliminações diárias.

Divulgação RedeTV! cota participantes para reality show

Entre os cotados estão algumas subcelebridades para compor parte do time, no estilo “BBB20”, que teve metade do elenco composto por famosos e a outra metade por anônimos. Algumas das entrevistas com os candidatos já começaram a ser realizadas, mas por enquanto a emissora ainda não informou valores de cachê ou premiações do programa que, se vingar de fato, será o primeiro reality show de toda história do canal.

Procurada, a assessoria de imprensa da RedeTV! informou não se tratar de um projeto de núcleo da direção artística da casa: “Pode ser que seja algum programa concessionário, um projeto que alguém esteja tentando negociar para algum horário da grade”, informou.