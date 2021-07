Reprodução: Alto Astral Redes sociais: aprenda a bombar seu perfil

Nos dias de hoje, praticamente todos aqueles que têm um perfil nas redes sociais são, querendo ou não, criadores de conteúdo. Quando você compartilha momentos da sua vida, sua rotina e trata sobre alguns temas, está organicamente gerando conteúdos para quem te segue.

Essa onda dos creators não serve apenas para perfis pessoais, não! Muitas empresas de produtos e serviços vêm investindo pesado nas mídias sociais, a fim de captar clientes, manter um relacionamento mais moderno e marcar presença onde todo o seu público está. Sendo assim, cada vez é mais necessário falar sobre redes sociais, estratégias de engajamento, criatividade e tudo que engloba esse universo. empresa que conecta marcas a pessoas reais para impulsionar campanhas publicitárias.

Para tornar sua conta ainda mais relevante e autêntica, listamos 5 dicas valiosas sobre conteúdo e posicionamento com a colaboração de Joel Amorim , diretor da The Insiders, empresa que conecta marcas a pessoas reais para impulsionar campanhas publicitárias.

1. Engajamento

Independentemente de qual seja o seu nicho, é fundamental estar sempre informado das principais notícias relacionadas ao tema. Embora sua opinar seja importante, é preciso fundamentar-se em argumentos e bases com credibilidade. Use dados e fontes confiáveis e quando passar sua mensagem, mostre seu ponto de vista e linha de pensamento com começo, meio e fim.

2. Honestidade

Quando o conteúdo é sobre um produto ou serviço, é imprescindível ser sincero com seus seguidores. Só declare que gostou daquilo se tiver realmente gostado. Caso contrário, explique o porquê de não ter dado certo. A influência precisa, acima de tudo, de verdade, ok?

3. Transparência

De mãos dadas com a honestidade, ser transparente é agir do mesmo fora na frente e atrás das câmeras. Fuja de máscaras e “filtros” que mudem sua personalidade e jeito de agir diante do público. Quem te acompanha com frequência perceberá que se trata de um personagem, portanto, seja verdadeiro, autêntico e sincero!

4. Empatia

O ponto de partida sobre empatia na internet é simples e já deveria ter sido compreendido por todos: não faça comentários ofensivos sobre as pessoas, principalmente a respeito de seus corpos. O mundo virtual pode ser um grande causador de problemas emocionais, insegurança e baixa autoestima. Além disso, procure respeitar os outros pontos de vista e não julgar conteúdos ou posicionamentos de outros usuários.

5. Criatividade

Eis a mais poderosa ferramenta de um criador de conteúdo! Com tantos perfis falando sobre tudo, pode parecer difícil se destacar nesse meio. Por isso, aposte em criar postagens criativas, de qualidade, com dedicação e utilizando todos os recursos disponibilizados pelas plataformas.

Fonte: Joel Amorim, formado em administração pela FEA-USP e diretor da The Insiders.