Redemoinho assusta banhistas e faz cadeiras voarem no Maranhão; assista

undefined Eduardo Bolsonaro comemorou postagem do embaixador ucraniano.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) utilizou seu perfil no Twitter para atacar o empresário e youtuber Felipe Neto . No fim da tarde deste sábado, ele postou o print de um tuíte do youtuber sobre a Ucrânia e a resposta do embaixador do país europeu.

Na postagem, o deputado exalta a resposta do embaixador ucraniano à postagem de Felipe. Além disso, Eduardo provoca o youtuber: “Quem faz fake news é o que?”. Confira o tuíte:

Nelipe Feto foi desmentido pelo Embaixador da Ucrânia no Brasil @RTronenko . Quem faz fake news é o que? pic.twitter.com/hpmORGKfg4 — Eduardo Bolsonaro?? (@BolsonaroSP) July 25, 2020

Na ocasião, Felipe havia feito uma postagem criticando um perfil dizia que a “ucranização é a opção”. Entretanto, o embaixador do país, Rostyslav Tronenko, desmentiu o youtuber, sugerindo que ele deveria “estudar um pouco”.