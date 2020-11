Rede Sustentabilidade anuncia apoio a Boulos e fala em “afastar o Bolsonarismo”

Iury Carvalho Deputada estadual Marina Helou (Rede) foi a candidata pelo partido no primeiro turno

A Rede Sustentabilidade é mais um partido a declarar apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo (SP). O anúncio foi feito através da conta do partido no Twitter.

“Saudamos a cidade de São Paulo, por afastar o fundamentalismo e o bolsonarismo nessas eleições, levando ao 2º turno dois candidatos democratas”, escreveu o perfil do diretório estadual do partido nas redes.

Saudamos a cidade de São Paulo, por afastar o fundamentalismo e o bolsonarismo nessas eleições, levando ao 2º turno dois candidatos democratas. A Rede, após alinhamentos programáticos, escolheu apoiar @GuilhermeBoulos . Juntos, construiremos uma cidade mais justa e sustentável. — REDE – São Paulo – SP (@redesaopaulosp) November 18, 2020

Além do REDE, que tem Marina Silva como um dos líderes, o PDT de Ciro Gomes, o PT e o PCdoB já se manifestaram em favor da candidatura de Guilherme Boulos.