Rede Estadual realizará ‘Semana da Nutrição na Escola’

As escolas da Rede Pública Estadual do Espírito Santo vão realizar, entre os dias 24 e 28 de março, a “Semana da Nutrição na Escola”. Além de promover o debate sobre Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e incentivar hábitos saudáveis dentro e fora do ambiente escolar, a iniciativa tem o objetivo de verificar o estado de saúde dos alunos, identificar casos de sobrepeso, obesidade ou desnutrição e, assim, traçar um perfil nutricional detalhado.

Desse modo, durante a realização das atividades, serão ofertadas aos estudantes avaliações antropométricas (peso, altura, circunferência, dobras cutâneas, entre outros) e o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), possibilitando uma análise criteriosa da situação nutricional dos estudantes.

Além disso, os alunos também poderão participar de rodas de conversa sobre a origem dos alimentos servidos na merenda escolar, muitos deles oriundos da agricultura familiar, palestras sobre os benefícios dos alimentos minimamente processados e oficinas de culinária, desenvolvendo receitas saudáveis utilizando frutas e legumes frescos, bem como feiras de produtos regionais.

De acordo com a subgerente de Alimentação Escolar da Secretaria da Educação (Sedu), Fernanda Grazziotti, nutricionistas acompanharão de perto as ações, orientando as equipes escolares para garantir que as atividades não sejam apenas educativas, mas também seguras. “Eles vão reforçar a importância de cardápios adaptados às necessidades nutricionais e culturais dos alunos, além de fiscalizar as condições sanitárias das cozinhas escolares”, destacou a servidora.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Iris Carolina Miguez/ Deborah Hemerly

(27) 3636-7706 / 3636-7707

[email protected]/[email protected]

Fonte: GOVERNO ES