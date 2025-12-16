Rede Estadual encerra ano letivo nesta terça-feira (16)

A Secretaria da Educação (Sedu) informa que esta terça-feira (16) marca o último dia letivo de 2025 na Rede Pública Estadual de Ensino. A partir desta quarta-feira (17), cerca de 200 mil estudantes da Rede Estadual entram oficialmente em período de férias escolares.

O encerramento das atividades pedagógicas conclui o calendário escolar de 2025, assegurando o cumprimento da carga horária mínima prevista em lei e consolidando as ações educacionais desenvolvidas ao longo do ano nas unidades escolares. Ao longo do período letivo, as escolas promoveram atividades pedagógicas, projetos educacionais e avaliações que contribuíram para o processo de aprendizagem dos estudantes.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o encerramento do ano letivo simboliza a conclusão de um ciclo de trabalho coletivo, marcado pelo compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. “Finalizamos mais um ano com muito trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar. As férias são um período importante para o descanso dos estudantes e também para que possamos planejar, com responsabilidade, as ações pedagógicas de 2026, garantindo a continuidade de um ensino de qualidade em toda a Rede Estadual”, afirmou Vitor de Angelo.

Ainda de acordo com o secretário, os calendários escolares referentes ao ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta no site oficial da Sedu (clique AQUI e confira os documentos). “Os calendários escolares são instrumentos fundamentais para a organização da rede. Ao disponibilizá-los com antecedência, garantimos mais previsibilidade e planejamento para todos os envolvidos no processo educacional”, compartilhou o secretário.

Fonte: GOVERNO ES