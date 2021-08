Rede de Líderes promove capacitação para gestores municipais sobre captação de recursos federais

Gestores de diversos municípios capixabas participam esta semana da capacitação presencial sobre técnicas de captação de recursos federais. O evento, que teve início nessa terça-feira (03) e segue até esta quinta-feira (05), é uma iniciativa da Rede de Líderes Públicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e busca preparar servidores públicos para atuar na obtenção de recursos de transferências voluntárias da União.

“A Sefaz faz o papel de aproximar os líderes, identificar as demandas de qualificação e, com isso, oferecer soluções gratuitas que irão ajudar municípios na obtenção de recursos para financiamento de políticas públicas de interesse local”, comentou o secretário de Estado da Fazenda, Bruno Pires Dias.

“O objetivo é preparar tecnicamente esses gestores para que eles possam submeter um volume maior de propostas de convênios ao Governo Federal. No primeiro ano de funcionamento do projeto, verificamos o crescimento de 6% com arrecadação desses recursos. É sinal de que, com esses conhecimentos compartilhados, os municípios estão conseguindo aproveitar melhor as oportunidades de repasses”, acrescenta o consultor do Tesouro e coordenador do projeto, Eduardo Araujo.

O curso está sendo realizado na sede da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) e conta com apoio da Gerência de Desenvolvimento Fazendário da Sefaz. A carga horária é de 48 horas e a programação inclui debates sobre a legislação federal, além de aulas práticas em laboratório de informática. “Os alunos aprendem a operar todas as etapas da Plataforma Mais Brasil. Isso inclui desde a submissão das propostas, execução e até mesmo a prestação de contas dos convênios”, acrescenta a instrutora de treinamento Priscila Almeida.

“Esse tipo de capacitação da Rede de Líderes é excelente. A metodologia é coerente e dinâmica, abordando questões teóricas e práticas que me ajudarão a aprimorar ainda mais meus conhecimentos. As dicas e conceitos serão valiosos para avançar nos processos de captação de recursos em Marilândia”, disse a representante da Prefeitura de Marilândia na Rede de Líderes Públicos, Ana Paula Astori.

Rede de Líderes Públicos

A Rede de Líderes Públicos é uma iniciativa do Tesouro Estadual da Sefaz, que conta com 160 integrantes de órgãos públicos municipais e estaduais. O projeto oferece capacitações presenciais e à distância. O canal da Rede no YouTube já conta com 22 mil visualizações e disponibiliza orientações gratuitas sobre elaboração de projetos e outras novidades de transferências federais. O projeto foi considerado, recentemente, como um caso de sucesso pelo Ministério da Economia, por oferecer suporte aos municípios na captação de recursos. Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sefaz

Alexandre Lemos / Giordany Bozzato

(27) 3347-5511 / 3347-5128

[email protected] / [email protected]