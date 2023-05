Rede de fibra óptica do Governo do Estado atende a quase 500 repartições estaduais

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está atuando, em conjunto com empresas privadas, na expansão da rede de fibra óptica do Governo do Estado, que conta atualmente com 491 pontos.

Além de órgãos públicos na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a rede de fibra óptica governamental está presente nos seguintes municípios do Norte Capixaba: Colatina, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Marilândia, São Mateus e Sooretama.

Na Região Sul, a estrutura tem pontos em Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Piúma. Essa expansão é resultado de um contrato assinado no final de 2021, que prevê a implantação de pontos da rede de fibra óptica em órgãos estaduais em 30 municípios, divididos em dois anéis (Norte e Sul).

Atualmente, a estrutura permite que hospitais, delegacias, escolas, Ciretrans e outras repartições estaduais tenham acesso a uma rede metropolitana com velocidade de 1 gigabit por segundo, otimizando a performance da rede entre a sede de cada órgão e as respectivas filiais.

Outro aspecto positivo é tornar mais eficientes os sistemas corporativos hospedados no Data Center do Estado, sediado no Prodest. Isso permite que os órgãos estaduais copiem rapidamente grandes volumes de dados, como backups, vídeos, fotos; acessem em tempo real as imagens de câmeras de videomonitoramento; e possam usar a telefonia VOIP e videoconferências, viabilizando a redução de custos.

Além disso, a rede de fibra óptica governamental possibilita aperfeiçoar a arrecadação fiscal e o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais. A previsão é que essa estrutura atenda a 597 repartições estaduais até o início do próximo ano.

Exemplo

Um exemplo dos avanços da rede de fibra óptica do Governo do Estado é a Penitência Estadual de Vila Velha 6, localizada no complexo de Xuri, em Vila Velha, que está com as obras em fase de conclusão. A unidade terá acesso à rede de alta velocidade, o que permitirá aos servidores da Secretaria da Justiça (Sejus) acessarem sistemas corporativos hospedados no Data Center do Estado, sediado no Prodest.

“A rede de fibra óptica contribui para a realização de teleaudiências, em que os presos interagem com membros do Poder Judiciário. Sem dúvida, isso proporciona mais economia para o Estado e segurança para os detentos, que não precisam se deslocar para os fóruns”, explicou o gerente de TI da Sejus, Rodolfo Pericles Nascimento.

Para o presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, a expansão da rede de fibra óptica do Governo é muito importante para efetivar a transformação digital do setor público no Estado. “A partir de uma infraestrutura tecnológica mais robusta, será viável uma utilização mais eficiente de sistemas e serviços que visam melhorar o atendimento à população”, enfatizou.

