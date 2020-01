Rede de fast-food Wendy’s fecha suas unidades no Brasil

arrow-options Foto: Divulgação/Wendy’s O Wendy’s desembarcou por aqui em 2016, após um contrato de 10 milhões de reais

Três anos após sua chegada ao país, a rede de lanchonetes fast-food Wendy’s fechou todas as suas unidades em São Paulo, as únicas que estavam em operação no país.

De acordo com o site Infomoney, até dezembro passado, funcionavam as filiais da avenida Juscelino Kubitschek, em Alphaville e nos shoppings Aricanduva e West Plaza.



As páginas das unidades nas redes sociais não estão mais abertas para acessos.



Célebre por seu hambúrguer em formato quadrado, a rede foi fundada em 1969 na cidade de Columbus (Ohio, EUA) e chegou ao Brasil em 2016. Por meio de um acordo de R$ 10 milhões, quatro sócios brasileiros trouxeram a Wendy’s ao país.