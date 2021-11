Rede Abraço promove capacitação para equipe do novo CAAD em Linhares

A Rede Abraço promoveu, ao longo desta semana, uma capacitação para assistentes sociais, psicólogos, médicos e técnicos administrativos que vão atuar no Centro de Acolhimento e Ação Integral sobre Drogas (CAAD), em Linhares. A unidade do norte do Espírito Santo vai contar com uma equipe de 20 profissionais e está prevista para ser inaugurada no dia 29 deste mês.

Segundo o gerente de Pesquisa, Estudos e Avaliações, Getúlio Sérgio Souza Pinto, o objetivo foi preparar os novos seguidores para que atuem em sinergia com os processos e protocolos operados pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. “Os conteúdos abordados transitaram não somente por questões teóricas da área, mas também por elementos da prática diária”, explicou o gerente.

Além de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim também vai receber uma nova unidade do CAAD, em dezembro. “A Rede Abraço já realiza um importante papel de prevenção, tratamento e reinserção social para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no CAAD do Centro de Vitória. Nosso intuito com essas novas unidades, portanto, é ampliar esses serviços e facilitar o atendimento à população capixaba, principalmente aos moradores das regiões norte e sul do Espírito Santo”, afirmou o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes.

Rede Abraço

O Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas, mais conhecido como Rede Abraço, é um programa do Governo do Estado do Espírito Santo, que visa a promover o bem-estar e o cuidado a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e drogas, além de familiares e comunidade em geral.

Coordenado pela SESD, vinculada à SEDH, o programa parte da premissa de que o uso de drogas é uma questão complexa, de determinação multifatorial e de grande relevância para a sociedade. Seu escopo de atuação prevê ações de execução direta e iniciativas de articulação intersetorial, de conscientização e participação da sociedade como um todo.

A organização do Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas sustenta-se em quatro eixos basilares: prevenção, tratamento, reinserção social, além de estudos, pesquisas e avaliações. Cada eixo tem características específicas, mas é de fundamental importância que as ações sejam desenvolvidas de maneira integrada e, muitas vezes, transversais, para que um eixo complementa e fortaleça o outro.

