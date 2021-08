Rede Abraço: programa é apresentado a representantes de comunidades terapêuticas que não estão credenciadas ao Estado

Representantes de comunidades terapêuticas de todo o Espírito Santo, que ainda não estão credenciadas ao Governo do Estado, estiveram presentes em uma atividade realizada no Centro de Acolhimento e Ação Integral sobre Drogas (CAAD), no Centro de Vitória, nessa quarta-feira (04). O objetivo do encontro foi apresentar a Nova Rede Abraço e divulgar um novo edital que será lançado.

As comunidades terapêuticas são entidades da sociedade civil que acolhem pessoas com problemas devido ao uso de substâncias psicoativas, com a finalidade de apoiá-los a interromperem este uso e a se organizarem para a retomada de sua vida social. Atualmente, cinco estão credenciadas ao Governo do Estado do Espírito Santo. O encaminhamento para estes espaços ocorre após avaliação do indivíduo no CAAD e de acordo com a vontade dele.

Durante a atividade, o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, explicou sobre o Programa Estadual de Ações Integradas Sobre Drogas (Nova Rede Abraço), que passou por uma recente reformulação.

“A organização da Nova Rede Abraço sustenta-se em quatro eixos: prevenção, tratamento, reinserção social, e estudos pesquisas e avaliações. O programa visa a promover o bem-estar e o cuidado a pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas, seus familiares e comunidade em geral”, disse.

Também foi um momento para apresentar a estrutura do CAAD e informar sobre o novo edital de credenciamento de comunidades terapêuticas, que deverá ser lançado na próxima semana.

Durante a conversa, o subsecretário Carlos Lopes ainda abordou o tema das comunidades terapêuticas clandestinas e os problemas que acarretam, assunto que também é discutido via Conselho Estadual sobre Drogas, e o curso para conselheiros terapêuticos, que tem previsão de ser ofertado neste ano.

Na mesa de apresentação também estiveram presentes, junto com o subsecretário, o pastor Luiz Cesar Ferreira de Oliveira, coordenador da comunidade terapêutica Projeto Alfa, e a advogada Silvia Maria Lameira Hansen, representante da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB/ES). Todos fazem parte do Conselho Estadual sobre Drogas (Coesad).

