Reddit é avaliado em mais de US$ 10 bilhões e pretende abrir o capital

O Reddit anunciou que está avaliado em mais de US$ 10 bilhões após levantar US$ 410 milhões em uma rodada de financiamento prevista para crescer até US$ 700 milhões. A empresa responsável por um dos primeiros fóruns da internet pretender abrir o capital.

“Estamos planejando abrir o capital, mas não temos um cronograma definido ainda”, disse o cofundador e CEO do Reddit, Steve Huffman, em entrevista ao The New York Times. “Todas as boas empresas devem abrir o capital quando puderem”, completou.

No início do ano, o Reddit já tinha recebido financiamento de US$ 250 milhões, quando foi avaliado em US$ 6 bilhões. Huffman disse que, na rodada mais recente, o Reddit foi abordado pela Fidelity Investments e recebeu “uma oferta que não poderíamos recusar”.

Com cerca de 52 milhões de usuários em todo o mundo, o Reddit ganha dinheiro através de publicidade, assim como outras empresas de tecnologia. Apesar de ser menor do que as gigantes Google e Facebook, por exemplo, a companhia vem crescendo: no segundo trimestre de 2021, a receita em publicidade foi de US$ 100 milhões, aumento de 192% em relação ao mesmo período de 2020.