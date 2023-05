Red Bull Bragantino vence o Santos pela oitava rodada do Brasileirão

O Red Bull Bragantino conquistou sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (28), no Nabizão, o Massa Bruta venceu o Santos por 2 a 0. Vitinho e Luan Patrick marcaram os gols da partida. Com este resultado, o time de Bragança Paulista chegou aos 13 pontos, subindo para a décima posição.

O elenco bragantino volta a campo no próximo domingo (04) para encarar o Fluminense. O duelo será realizado no Estádio do Maracanã, às 16 horas.

O jogo

O Braga foi se soltando na partida aos poucos. A primeira finalização surgiu aos 5 minutos, mas Lucas Evangelista não pegou bem na bola e mandou longe do gol. No minuto seguinte, Sasha fez o pivô para Helinho, que invadiu a área e bateu de direita. A bola passou perto da trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 26, Helinho arriscou de fora da área e viu João Paulo fazer a primeira defesa, mandando a bola para escanteio. O chute tinha endereço certo.

A equipe comandada por Pedro Caixinha continuou buscando espaços na zaga rival e conseguiu abrir o placar aos 30 minutos. Após receber de xxx, Sasha levantou a cabeça na área e viu Vitinho sozinho pelo lado esquerdo. O ponta recebeu do companheiro e soltou um forte chute para marcar seu primeiro gol com a camisa do Massa Bruta.

Aos 38, Matheus Fernandes tabelou com Helinho na direita e inverteu para Vitinho. O atacante dominou e bateu rasteiro, mas João Paulo conseguiu fazer a defesa. A zaga santista ainda afastou a sobra. Dois minutos depois, Helinho invadiu a área e passou para Eric Ramires, que bateu de primeira e viu João Paulo salvar os visitantes mais uma vez.

O Massa Bruta voltou do intervalo sufocando o Santos. Aos 7 minutos, Eric Ramires aproveitou sobra em escanteio e arriscou um chute forte, obrigando João Paulo a espalmar. Na sequência, Lucas Evangelista bateu de longe e viu a bola sair ao lado da trave direita. Um minuto depois, Helinho bateu dentro da grande área, mas o goleiro santista defendeu novamente.

Aos 17, Vitinho arriscou de fora da área, porém João Paulo encaixou. Mas aos 30, o goleiro santista nada pôde fazer. Após cruzamento de Luan Patrick na área, Juninho Capixaba desviou de cabeça e ampliou o placar no Nabizão.

A partir do segundo gol, o Massa Bruta seguiu trabalhando a bola e marcando firme para garantir a terceira vitória consecutiva somando Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Red Bull Bragantino 2 x 0 Santos

Local: Nabizão;

Público: 5988;

Renda: R$ 236.290,00;

Árbitro: Anderson Daronco-RS (FIFA);

Assistentes: Bruno Boschilia-PR (FIFA) e Maira Mastella Moreira-RS;

Cartões amarelos: Helinho e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino);

Gols: Vitinho, aos 30min do 1º, Juninho Capixaba, aos 30min do 2ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho (Henry Mosquera), Sasha e Vitinho (Sorriso) (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires (João Lucas); Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Lucas Lima; Ângelo (Wesley Patati), Deivid Washington (Bruno Mezenga) e Soteldo (Daniel Ruiz). Técnico: Odair Hellmann.

