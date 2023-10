Red Bull Bragantino vence o Santos e se isola na vice-liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Santos por 3 a 1 na Vila Belmiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e se isola na vice-liderança do Brasileirão.

O jogo

O Santos chegou com perigo antes mesmo do placar completar um minuto. Kevyson faz boa jogada pela esquerda, dribla a marcação e rola para Maxi Silveira. O uruguaio aplica o corta-luz, e Lucas Lima chega batendo e a bola explode na trave. No rebote, Jean Lucas finaliza de peito de pé e a zaga afasta. A bola sobra, de novo, e Marcos Leonardo tenta de cabeça, mas a bola vai para fora.

Aos quatro minutos, Joaquim rouba a bola na defesa, avança e toca para Marcos Leonardo. O centroavante solta de primeira para Maxi Silvera, que chega batendo, mas o goleiro faz a defesa.

Dois minutos depois, Lucas Braga acelera o jogo pela direita, cruza na direção de Marcos Leonardo, e a zaga adversária afasta. No rebote, Lucas Lima dribla o marcador e bate de perna direita. O chute é desviado e a bola vai pela linha de fundo.

A equipe adversária abriu o placar aos oito minutos, através de Eduardo Sasha.

Kevyson faz jogada pela esquerda, aos 14 minutos, após receber passe de Lucas Braga na intermediária. O lateral dribla o zagueiro, invade a área e chuta forte, e por pouco não marca.

Aos 23 minutos, Maxi Silvera é lançado, invade a área, escapa do marcador e do goleiro, mas na hora da finalização é impedido de chutar.

No minuto seguinte, Lucas Lima cruza para Joaquim, o zagueiro cabeceia no chão, e o arqueiro adversária se atrapalha. Na sobra, Marcos Leonardo e Jean Lucas chegam para a tentar a finalização, mas o goleiro se recupera e fica com a bola.

Aos 28 minutos, a equipe da casa marca o segundo novamente com Eduardo Sasha.

Maxi Silveira rouba a bola no campo de ataque, aos 35 minutos, dribla um defensor e bate de chapa da entrada da área. A bola tinha a direção do gol, mas arqueiro consegue jogar pela linha de fundo.

A um minuto já da segunda etapa, Eric Ramires amplia para a equipe adversária.

Aos 16 minutos, Soteldo faz jogada com Dodô pela esquerda, e cruza rasteiro para Nonato. O camisa 7 domina, tenta escapar da finalização, mas é travado na hora do chute.

Soteldo faz jogada pela esquerda, aos 29 minutos, e cruza para o meio da área, para Weslley Patati. O atacante chega batendo de primeira e a bola sai por cima do gol.

Aos 37 minutos, nova jogada de Soteldo pela esquerda, que cruza para Julio Furch finalizar. O arqueiro faz grande defesa, e no rebote, Patati cabeceia, e a bola explode na trave.

Nova jogada pela esquerda de Soteldo, três minutos depois, e dessa vez, com bola na rede. O camisa 10 cruza, e Julio Furch disputa a bola com o zagueiro Léo Ortiz, que marca contra sua equipe.

FICHA TÉCNICA



Santos FC 1 x 3 Red Bull Bragantino

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.

Data: quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Horário: 20h00

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

Público: 12.850

Renda: R$ 523.612,50

Cartões Amarelos: João Paulo, Jean Lucas e Dodi (SFC); Luan Patrick (RBB)

Santos: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô Pires; Lucas Braga, Dodi (Weslley Patati), Jean Lucas, Lucas Lima (Mendoza) e Kevyson (Nonato); Maxi Silveira (Soteldo) e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Marcelo Fernandes

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Luan Candido; Lucas Evangelista, Raul (Helinho) e Matheus Fernandes (Eric Ramires); Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Matheus Gonçalves (Jadsom Silva) e Vitinho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha

