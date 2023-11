Red Bull Bragantino vence o Goiás pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino conquistou sua 15ª vitória no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (2), em Goiânia, o Massa Bruta bateu o Goiás por 2 a 0 e chegou aos 55 pontos, na terceira posição do Nacional. Thiago Borbas e Talisson marcaram os gols do Braga.

A equipe de Bragança Paulista volta a campo neste domingo (5) para receber o Corinthians. O duelo será realizado às 16 horas, no Nabizão.

O jogo

O Braga iniciou o jogo assustando os donos da casa logo aos 2 minutos. Após cobrança de falta de Helinho na área, Léo Ortiz ganhou da marcação e cabeceou ao gol, obrigando o goleiro Tadeu a mandar para escanteio. Após a cobrança, Lucas Evangelista arriscou de fora da área, mas a finalização passou por cima do travessão.

A equipe bragantina chegou novamente com perigo aos 33 minutos. Jadsom arriscou de fora da área e viu Helinho desviar a trajetória da bola. A tentativa passou ao lado da trave esquerda e saiu pela linha de fundo. Dois minutos depois, Helinho arriscou de longe e viu a bola sair ao lado da trave outra vez.

Aos 38 minutos, Lucas Evangelista recebeu de Helinho na entrada da área e arriscou o chute, porém a bola passou por cima do gol. Aos 40, Helinho cobrou falta de frente para a grande área, mas a finalização subiu demais.

Thiago Borbas também chegou a finalizar de cabeça após cruzamento de Lucas Evangelista, aos 41 minutos, mas Tadeu saltou para encaixar a tentativa.

O Massa Bruta continuou apertando o rival e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Helinho recebeu de Sasha no meio e acionou Thiago Borbas de primeira. O centroavante invadiu a área em velocidade, ganhou a dividida com o marcador e bateu rasteiro para vencer Tadeu.

O Goiás tentou responder com uma finalização de Allano nos acréscimos, mas Cleiton espalmou no canto para evitar o empate.

Os comandados do técnico Pedro Caixinha quase ampliaram o marcador aos 8 minutos do segundo tempo. Sasha recebeu de Helinho em velocidade e finalizou na área, mas Tadeu salvou a finalização cara a cara. Sasha ainda ficou com o rebote e tocou para Thiago Borbas soltar uma pancada de direita, mas Tadeu salvou o time goiano mais uma vez.

A equipe alviverde assustou o Braga dois minutos depois com um cabeceio de Matheus Babi, mas Cleiton salvou o Massa Bruta novamente.

Aos 20 minutos, Helinho recebeu de Thiago Borbas, disparou em velocidade e soltou uma pancada na área, porém Tadeu conseguiu evitar mais um gol bragantino.

O Braga chegou a marcar o que seria o segundo gol com Talisson, aos 36 minutos, mas a jogada foi anulada com ajuda do VAR por posição irregular de Vitinho. Porém isso não desanimou o Garoto do Massa Bruta, que balançou a rede aos 43 minutos. Após lançamento de Cleiton, Luan Cândido avançou pela esquerda e cruzou na pequena área para Talisson só desviar para o fundo do gol e decretar a vitória bragantina.

Goiás 0 x 2 Red Bull Bragantino

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia;

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-PE;

Assistentes: Kleber Lucio Gil-SC e Francisco Chaves Bezerra Júnior-PE;

Cartão amarelos: Jadsom e Cleiton (Red Bull Bragantino); Hugo e Lucas Halter (GOI);

Gols: Thiago Borbas, aos 44min do 1ºT, e Talisson, aos 43min do 2ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom (Luan Cândido), Lucas Evangelista e Sasha (Matheus Fernandes); Helinho (Vitinho), Thiago Borbas (Talisson) e Henry Mosquera (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

Goiás: Tadeu; Maguinho (Apodi), Lucas Halter, Sidimar e Hugo (Sander); Willian Oliveira (Julián Palacios), Morelli e Guilherme Marques (João Magno); Allano, Matheus Babi e Vinícius (Alesson). Técnico: Armando Evangelista.

