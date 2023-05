Red Bull Bragantino recebe o América Mineiro pela 5ª rodada do Brasileirão

Por Vinicios Oliveira

O Red Bull Bragantino volta para sua casa para mais um compromisso do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas desta quarta-feira, o Massa Bruta recebe o América-MG no Nabizão. O duelo, válido pela quinta rodada do Nacional, será transmitido pelo canal Premiere. Os ingressos seguem à venda.

Vindo de um emocionante empate em 3 a 3 com o Grêmio em Porto Alegre-RS, o time de Bragança Paulista ocupa a 12ª posição com cinco pontos. Para conquistar a segunda vitória na competição, o volante Matheus Fernandes quer que o Braga tenha a mesma postura aguerrida que apresentou na Arena do Grêmio.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas é um duelo muito importante para nós. Vamos em busca da vitória. Temos que manter essa postura de luta sempre porque queremos conquistar títulos. Para isso, precisamos lutar todo jogo como se fosse uma final”, disse Matheus Fernandes, que marcou seu primeiro gol pelo Massa Bruta na última rodada.

“É sempre bom marcar. Além de ajudar a equipe, aumenta minha confiança para continuar evoluindo”, acrescentou.

O último encontro entre Red Bull Bragantino e América-MG foi pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na ocasião, derrota do Massa Bruta por 4 a 1, no Nabizão. Luan Cândido fez o único gol do Braga.

