Red Bull Bragantino garante classificação antecipada; Vasco encaminhado

No estádio Bruno Lazzarini, na cidade-sede de Leme, o Red Bull Bragantino conquistou sua vaga antecipada para a segunda fase, graças a dois gols do japonês Kosei Okazawa. A vitória por 2 a 1 sobre o ABC deu ao time de Bragança Paulista a liderança do Grupo 20, com seis pontos ganhos, não podendo mais ser ultrapassado pelo Maringá, terceiro colocado. O gol do ABC foi marcado por Romário, o time potiguar é o segundo colocado, com três pontos. Lemense, com um, fecha a chave.

Já o Vasco venceu o Hercílio Luz-SC por 2 a 0 e encaminhou sua classificação no Grupo 29. GB e João Victor foram às redes no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Resultado deixou o time carioca na liderança da chave, com seis pontos, seguido do Hercílio Luz e Audax Osasco, ambos com três. O Capital-TO é o lanterna, ainda sem pontuar.

Na cidade-sede de Marília, no estádio Bento de Abreu, Marília e Porto Velho-RO fizeram um jogo movimentado pelo Grupo 17 e empataram por 2 a 2. Vinicius Lopes, de cabeça, abriu o placar para o time rondoniense, mas viu Danilo, de falta, e Breno, de pênalti, virarem o placar para o time paulista. Na reta final da partida Alex, também de cabeça, deixou tudo igual. O empate deixou o Marília com dois pontos ganhos, em segundo lugar, e o Porto Velho em terceiro com um ponto ganho.

Fonte: Agência Esporte