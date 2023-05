Red Bull Bragantino empata com o América Mineiro pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino somou um ponto na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (10), no Nabizão, o Massa Bruta empatou com o América-MG em 2 a 2. Helinho marcou os gols do Braga. Aloísio converteu pelos visitantes.

Com este resultado, o time comandado pelo técnico Pedro Caixinha chegou aos 6 pontos, na 14ª posição do Nacional.

A próxima partida do Massa Bruta será neste sábado (13), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O jogo

A equipe bragantina começou a partida ditando o ritmo de jogo no Nabizão. Antes de completar dois minutos no cronometro, Juninho Capixaba e Lucas Evangelista já haviam tentado finalizar, mas as tentativas foram bloqueadas pela marcação. Aos 7 minutos, Vitinho arriscou da entrada da área e viu o goleiro Mateus Pasinato espalmar. Bruninho tentou aproveitar a sobra, mas a zaga conseguiu tirar a finalização.

Apesar de sufocar o rival, o Braga saiu atrás do placar aos 13 minutos com um gol de pênalti convertido por Aloísio.

O Braga não se intimidou com o gol sofrido e quase empatou no placar na sequência. Aos 19 minutos, Juninho Capixaba cruzou na área e Sasha fechou na segunda trave para cabecear. O atacante conseguiu o desvio, mas a bola cruzou a pequena área e saiu pela linha de fundo.

Aos 26, Helinho arriscou de longe e obrigou Mateus Pasinato a espalmar para escanteio. No minuto seguinte, Matheus Fernandes também bateu de fora da área, porém o goleiro conseguiu encaixar desta vez. Matheus ainda recebeu uma boa bola de Helinho na área, aos 20 minutos, mas Pasinato defendeu a batida novamente.

Com este volume no ataque, o empate não demorou a sair. Aos 31 minutos,Helinho carregou em velocidade e foi parado com falta na entrada da área. O próprio camisa 11 foi para a cobrança e soltou uma bomba de perna esquerda. A bola ainda desviou em Benítez e morreu no fundo do gol.

Aos 41, Vitinho recebeu na esquerda, invadiu a área e bateu cruzado, obrigando Mateus Pasinato espalmar para escanteio mais uma vez. Mas a noite era de Helinho. Dois minutos depois, o atacante recebeu de Aderlan na direita, invadiu a área e bateu firme para virar o placar em Bragança Paulista.

Juninho Capixaba ainda quase ampliou nos acréscimos. O lateral recebeu de Bruninho em velocidade e bateu na saída do goleiro. Mateus Pasinato conseguiu desviar e a bola bateu caprichosamente no travessão.

O Braga voltou para a segunda etapa controlando a partida e buscando o terceiro gol. Aos 14 minutos, Gustavinho aproveitou sobra de bola na entrada da área e arriscou. A batida passou ao lado da trave direita.

Aos 17 minutos, Aderlan cruzou na área e viu Vitinho fechar na segunda trave após desvio da zaga rival. O atacante finalizou de cabeça e Mateus Pasinato evitou mais um gol bragantino.

Mesmo com mais domínio na partida, o Braga sofreu o empate aos 31 minutos em uma nova cobrança de pênalti de Aloísio.

O Massa Bruta ainda teve uma grande chance para vencer. Aos 45, Gustavinho cruzou na área e o goleiro cortou mal. Vitinho tentou aproveitar a sobra, mas acabou finalizando mal e a tentativa saiu por cima do gol.

Red Bull Bragantino 2 x 2 América-MG

Local: Nabizão;

Público: 2909;

Renda: RS 74.380,00;

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS;

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel-RS e Maira Mastella Moreira-RS;

Cartões amarelos: Marcinho, Éder e Emmanuel Martínez (AME); Thiago Borbas e Vitinho (Red Bull Bragantino);

Gols: Aloísio, aos 13min do 1ºT e aos 32min do 2ºT (AME); Helinho, aos 31min do 1ºT e aos 43min do 1ºT (Red Bull Bragantino);

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo, Natan e Juninho Capixaba (Guilherme); Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Jadsom) e Bruninho (Gustavinho); Helinho (Sorriso), Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

América: Mateus Pasinato; Marcinho (Iago Maidana). Ricardo Silva, Éder e Nicolas (Danilo Avelar); Alê (Renato Marques), Juninho e Benítez; Everaldo (Martínez), Aloísio e Felipe Azevedo (Mikael). Técnico: Vagner Mancini.

