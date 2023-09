Recorde? ES pode registrar até 42ºC na 1ª semana da primavera

As temperaturas máximas já atingidas em 2023 podem ser superadas com a onda de calor registra no Brasil entre o fim do inverno e o início da primavera

Uma intensa onda de calor deve marcar o início da primavera no Espírito Santo. Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há chance das temperaturas máximas já atingidas em 2023 sejam superadas em novo recorde.

O órgão afirma que, com base nas previsões, municípios das regiões Noroeste e Sul do Estado podem atingir temperaturas máximas de até 42 °C na próxima quarta-feira (27).

Este ano, em virtude a presença do fenômeno El Niño, são esperados períodos de dias mais quentes no Espírito Santo.

Com isso, o começo da primavera, segundo as previsões, será marcado por predomínio de sol e forte calor em todas as regiões capixabas.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Sábado (23)

Grande Vitória: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Região Sul: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Região Serrana: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Já nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Região Norte: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.

Região Noroeste: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 37 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Região Nordeste: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Domingo (24)

Grande Vitória: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Em Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.

Região Sul: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 33 °C.

Região Serrana: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.

Região Norte: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C.

Região Noroeste: nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 39 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 36 °C.

Região Nordeste: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.