Record tenta diminuir salário de Rodrigo Faro e ele não aceita, diz colunista

Com a pandemia, muitas empresas estão reduzindo o salário dos funcionários e foi justamente isso o que a Record teria tentado fazer com Rodrigo Faro. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a emissora paulista buscou negociar uma redução com o apresentador justificando que com a crise econômica muitos merchans acabaram sendo cancelados.

Leia também: Whindersson Nunes fica totalmente nu para ver Felipe Neto na TV

Reprodução/Instagram Rodrigo Faro é um dos principais apresentadores da Record TV





Leia também: Influencer acusado de vazar vídeo íntimo da ex-namorada abre o jogo

O problema é que Rodrigo Faro não teria aceitado a redução que foi proposta. Vale ressaltar que o apresentador é uma das principais estrelas da emissora e, ainda segundo a colunista, rola nos bastidores um papo de que ele recebe por mês R$ 1 milhão, isso sem contar a participação que possui nos merchans.

Leia também: Globo também entra em crise e corta salário de funcionários

Em nota, a emissora nega que tenha feito essa proposta ao ex-integrante do grupo Dominó: “A Record TV não diminuiu o valor de contrato com Rodrigo Faro . No merchandising, os cachês são pagos pelos anunciantes”.