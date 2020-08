Record e Globo irão perder atores após a pandemia; entenda

O projeto é realizado pela revista Sexy e premia a vencedora com a capa da publicação

A“Casa das Pimentinhas”, reality show realizado em parceria com a revista Sexy, chega em sua quarta temporada com a promessa de aumentar a temperatura. A atração contará com 12 modelos – escolhidas a dedo, confira no final da matéria quem são elas – numa mansão em Campos do Jordão/SP.