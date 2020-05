Record cria medidas para não cancelar “A Fazenda” durante pandemia

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o reality ” A Fazenda ” continua na programação da Record . A emissora está planejando um protocolo de segurança para conseguir realizar a próxima edição do programa ainda este ano.

Leia também: Record afasta apresentadora do “Jornal da Record” após crise de choro, diz site

Divulgação / Record TV / Instagram Marcos Mion, apresentador da “A Fazenda”





Apesar de não ter uma data prevista de estreia, a Record disponibilizou uma equipe que tem trabalhado remotamente para organizar os primeiros detalhes do reality. A intenção inicial era que “A Fazenda” voltasse para as telinhas ainda entre julho e agosto.

Leia também: Record cancela reality de Xuxa e deixa Adriane Galisteu desempregada

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, a emissora pensa em formas de diminuir tudo o que for possível na dinâmica da atração para facilitar a rotina dos participantes e dos funcionários. Um médico especialista deverá ficar de plantão para orientar todos os envolvidos no programa.

Enquanto isso, as gravações de outros atrações da Record seguem suspensas . A emissora precisou cancelar a edição deste ano do “Power Couple Brasil”, além de mandar “A Ilha”, o “Canta Comigo Teen” e a sexta temporada do “Dancing Brasil”, de Xuxa Meneghel, para 2021.