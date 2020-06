Record acusa homem sem provas e discussão ao vivo no “Cidade Alerta” viraliza

Bailarina compartilha clique ousado e rouba toda a atenção nas redes

Na última segunda-feira, 8, a atriz e bailarina Carol Nakamura usou suas redes sociais para realmente impressionar os seguidores e deixá-los babando com um clique que compartilhou.

Na imagem, Carol fez carão, deu viradinha estratégica e empinou o bumbum de fio dental, deixando a web eufórica:

“Sem palavras para descrever tanta beleza”, “Misericórdia minha nossa senhora”, “Que mulher linda”, “És um fenômeno”, “Você é linda demais”, “Linda é pouco”, “Gata demais”, “Meu deus, que mulher!!”, “Tua beleza encanta!”, “Sem defeito”, “Deslumbrante”, elogiaram os seguidores.

Há alguns dias, a bailarina Carol Nakamura usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um momento complicado com o filho, Wallace.

Na sequência de imagens que compartilhou, Carol expõe sua dificuldade de ensinar o menino de 9 anos a ler e escrever. Segundo ela, Wallace nunca foi a escola e está sendo alfabetizado agora.

A bailarina mostra momentos delicados com o garoto e dispara: “Pelo amor de Deus voltem as aulas. Quem tem que suspirar sou eu. Vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração, Jesus, me ajuda. Não tem condição psicológica para ensinar criança que não sabe ler e escrever. Não sei fazer isso”

