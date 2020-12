Reconstruir o Viver realiza o curso: “Fundamentos da Comunicação Não Violenta e Cura do Trauma”

Na próxima sexta (11/12) e segunda-feira (14/12), servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo poderão participar do último curso “Fundamentos da Comunicação Não Violenta e Reconhecimento e Cura do Trauma” do ano de 2020. A capacitação online acontece das 08h às 12h pela plataforma Zoom.

O curso é uma ação do programa Reconstruir o Viver, ministrado pela juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do TJES. O objetivo é disseminar as ferramentas de construção de paz e criar espaços de diálogo para melhorar a qualidade dos relacionamentos, do atendimento ao público e, dessa forma, promover a pacificação social.

Ao longo deste ano, os treinamentos foram destinados não apenas a servidores, mas a magistrados, estagiários, membros do Ministério público e outras instituições. “Ao capacitar esses profissionais estamos contribuindo cada vez mais para a humanização do atendimento e a busca de soluções pacíficas para os conflitos, tanto na esfera judicial como extrajudicial”, ressaltou a juíza Patrícia Neves.

Para se inscrever, na aula do dia 11/12, acesse o link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8i9uDLbMnVAjFNMMScsp2bx0CHBAbtGeWWCf3YjGlTj3voQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Para se inscrever na aula do dia 14/12, acesse o link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNo6mbJ5q_QmjHG9b7-oCiruSg3PtMxb75oANZow99QvMzzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Vitória, 09 de dezembro de 2020

