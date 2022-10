Recenseadores do IBGE no ES alegam falta de pagamento e péssimas condições de trabalho

Trabalhadores relataram à reportagem que começaram a desempenhar a atividade sem receber ajuda de custo de transporte ou alimentação

Após o anúncio de que a Superintendência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Espírito Santo (IBGE) está oferecendo novas vagas para trabalhar no Censo 2022, a reportagem recebeu diversos relatos de recenseadores que contam que não estão recebendo o pagamento devido.

Um recenseador, que prefere não ser identificado, afirmou que há um grupo bastante insatisfeito, já que eram pessoas desempregadas e que viram nas vagas do IBGE uma boa oportunidade.

“Já vou para o terceiro contrato e só recebi R$ 419,19 pelos serviços prestados, é uma situação análoga à escravidão. Saio todo dia, trabalho no mínimo 3h, chego às 16h e saio 19h ou 20h”, disse.

LEIA MAIS:

Analisando o contrato entre as partes (anexo abaixo), há previsão de trabalho temporário de 30 dias, “podendo ser prorrogado sucessivas vezes mediante aditamento, desde que o prazo total não exceda 4 (quatro) meses”.

Segundo o recenseador, os trabalhadores começaram a desempenhar a atividade sem receber ajuda de custo de transporte ou alimentação. “Tivemos uma promessa de R$ 160 que aumentaria para R$ 200, de ajuda de custo. Isso para um trabalho que precisamos estar em bairros nobres e também na periferia, em becos, não temos hora para parar de trabalhar”, contou.

“Trabalhamos geralmente durante o dia, mas na periferia n maioria das residências não encontramos ninguém, então temos que trabalhar a partir das 17h até 20h, 21h, sem contar sábado e domingo. Estamos trabalhando sem ajuda de custo e, depois de mais de 30 dias, porque a maioria já tem 2 meses de trabalho, houve muita desistência em virtude disso”, afirmou o trabalhador de mais de 60 anos de idade.

O que diz o IBGE

Sobre o caso, o IBGE informou em nota que de fato pagamento é feito por produção somente depois do fechamento de um setor censitário e após checagem do supervisor do setor. Veja nota na íntegra:

“Com o aval do supervisor, o recenseador recebe em um prazo de até 15 dias (São 10 dias para a checagem do setor pelo supervisor e cinco para gerar o pagamento, totalizando 15 dias).

As folhas de pagamento por produção de agosto e de setembro fecharam com 96% de pagamentos efetivados no Espírito Santo.

Os recenseadores que não fecham todo o setor censitário precisam retornar aos domicílios com pesquisas não efetivadas para fechar o setor e, desse modo, receber”.